Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) denunció haber sido agredido físicamente por otros dos agentes luego de participar en una celebración por el Día de Santa Rosa de Lima realizada en una sede policial del distrito de Ciudad Nueva, en Tacna.

El hecho fue denunciado en la comisaría Alto de la Alianza y deberá ser investigado para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Celebración se realizó en sede del Escuadrón Verde

Según la denuncia, el suboficial de tercera Nelson LL.C. (27), quien labora en la Unidad de Servicios Especiales (USE), participó durante su día de franco en una actividad realizada la noche del sábado 29 de agosto.

La reunión se desarrolló en la sede del Escuadrón Verde, ubicada en el sector comprendido entre las calles María Parado de Bellido y Juan Vélez de Córdova, en Ciudad Nueva.

El agente manifestó que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto con otras personas cuando se produjo la confrontación.

Denuncia golpes en el rostro y la cabeza

De acuerdo con su versión, fue atacado con golpes de puño en el rostro y la cabeza por César Ch.M. y Richard Ch.A., identificados preliminarmente como un policía en actividad y otro en retiro, respectivamente.

El denunciante señaló que intentó defenderse durante la agresión.

Según su relato, la pelea se prolongó varios minutos hasta que otras personas que se encontraban en el lugar intervinieron para separar a los involucrados.

Suboficial acudió a comisaría para denunciar el hecho

Tras retirarse de la celebración, Nelson LL.C. se dirigió hacia su vivienda, ubicada en la asociación José A. Quiñones, en el distrito Alto de la Alianza.

Posteriormente acudió a la comisaría de esa jurisdicción para formular la denuncia por agresión física y solicitar que se investiguen los hechos.

La denuncia deberá ser evaluada mediante las diligencias correspondientes, entre ellas declaraciones de testigos, posibles certificados médico-legales y otras evidencias disponibles.

PNP había autorizado verbenas por Santa Rosa de Lima

Durante el fin de semana se realizaron diversas actividades en dependencias policiales de Tacna por el Día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú.

Un oficial de la PNP señaló que las reuniones habían sido autorizadas como verbenas conmemorativas, pero no para excesos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si se iniciará una investigación administrativa interna contra los policías involucrados, además de las diligencias derivadas de la denuncia.