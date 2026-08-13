Discusiones entre transportistas y pasajeros se produjeron ayer ante el intento de incrementar el precio del pasaje urbano de 1 a 1 sol 50 céntimos en algunas rutas de la ciudad de Tacna. Los conductores intentaron aplicar la nueva tarifa luego lo de los dos días de paralización acatada la Federación de Transporte Urbano e Interurbano de Tacna en rechazo al alza del combustible.

Decenas de pobladores se opusieron al cobro de 1 sol con 50 céntimos motivando que se generaran roces dentro de los microbuses que lucían carteles con la nueva tarifa. Entre las empresas que intentaron implementar el incremento figuran la 8, la 202, la 203, la 5, la 32 y la 101. Los pasajeros increparon a los conductores y los grabaron con sus celulares.

Presión es de los dueños

Por su parte algunos choferes revelaron que eran los dueños de las unidades los que les estaban obligando a cobrar S/ 1.50 bajo amenaza de no entregarles el rol de frecuencias para trabajar.

Asimismo indicaron que se negaban a mantener mantener el costo del alquiler y mantenimiento anterior y advirtiéndoles que en adelante les cobrarán más por dichos conceptos.

“No toquen bolsillos de población”

A su turno la presidenta de la Coordinadora de Juntas Vecinales y Asociaciones de Vivienda de Gregorio Albarracín Patricia Palomino Atahua criticó duramente a los transportistas por intentar encarecer el pasaje pese a que representa un golpe para la economía de la población.

Se quejó de que no tiene porque tocar los bolsillos de la población, ni siquiera son empresas formales, no tienen a sus trabajadores en planilla, los choferes laboran sin seguro social y no entregan comprobantes, por tanto se se llevan las ganancias líquidas.