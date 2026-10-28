Las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño Costero están batiendo récords históricos de acumulación diaria en el norte del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la estación El Salto, ubicada en la región Tumbes, registró hasta 102 milímetros de precipitación en las últimas 24 horas , superando los 99,3 milímetros reportados previamente.

Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), las precipitaciones acumuladas entre el 1 y el 26 de octubre alcanzaron valores de entre 70 y 80 veces los normales para esta época del año en la región Tumbes.

El Senamhi advirtió que estas condiciones están relacionadas con el calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano y recomendó mantener las medidas de prevención ante el riesgo de aniegos, inundaciones y activación de quebradas.

Tumbes registra lluvias de hasta 102 milímetros en un día

La estación meteorológica El Salto, ubicada en un destacamento de la Marina de Guerra del Perú, reportó un acumulado de 102 milímetros de lluvia durante las últimas 24 horas.

Este registro equivale a 102 litros de agua por cada metro cuadrado, una cantidad considerable para una región donde las precipitaciones de octubre suelen ser reducidas.

Otras estaciones de Tumbes también informaron acumulados importantes:

Estación meteorológica Lluvia acumulada El Salto 102 mm Puerto Pizarro 45,2 mm Campamento Sede 25,1 mm Puente Tumbes 12,9 mm

Fuente: Senamhi, reporte del 28 de octubre de 2026.

El organismo precisó que los registros forman parte de las condiciones atmosféricas asociadas al episodio de El Niño Costero que afecta al litoral norte.

Piura también reporta precipitaciones intensas por El Niño

Las lluvias se extienden a la vecina región Piura, donde las estaciones meteorológicas de Hualcuy y Paimas registraron acumulados de 34,7 y 24,5 milímetros, respectivamente.

El Senamhi mantiene una alerta roja por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en Tumbes y Piura, con vigencia hasta el jueves 29 de octubre.

De acuerdo con el aviso meteorológico, las lluvias también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que incrementan los riesgos en sectores vulnerables.

La entidad recomendó a las autoridades regionales y locales reforzar las acciones de preparación, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones, desbordes y activación de quebradas.

¿Por qué las lluvias de octubre son inusuales en la costa norte?

Las precipitaciones de este mes contrastan con las condiciones habituales de octubre, período en el que las lluvias suelen presentar acumulados reducidos en la costa norte peruana.

El Senamhi señaló que, entre el 1 y el 26 de octubre, los registros acumulados en Tumbes fueron entre 70 y 80 veces superiores a los valores normales de referencia.

Esta situación está vinculada con El Niño Costero, fenómeno caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico frente a las costas de Perú y Ecuador.

El aumento de la temperatura del mar puede favorecer una mayor disponibilidad de humedad en la atmósfera y contribuir a la formación de lluvias intensas, principalmente en la costa norte.

Lima registra temperaturas de hasta 30 °C por El Niño Costero

Mientras Tumbes y Piura enfrentan fuertes precipitaciones, Lima y Callao experimentaron temperaturas elevadas durante el martes 27 de octubre.

Según los registros meteorológicos, los distritos de Ancón, Carabayllo y La Molina alcanzaron temperaturas máximas de hasta 30 °C. En el Callao, la estación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez reportó 28,3 °C, mientras que en Jesús María se registraron 29,4 °C.

Estas condiciones resultan inusuales para la época y también se encuentran relacionadas con la presencia de El Niño Costero.

Ante las altas temperaturas, el Senamhi recomendó adoptar medidas de protección frente a la exposición solar, como utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas adecuadas y protector solar.

Senamhi advierte que las lluvias podrían intensificarse desde noviembre

En un comunicado oficial del 22 de octubre, el Senamhi advirtió que las precipitaciones en la costa norte podrían intensificarse y presentarse con mayor frecuencia desde noviembre, en el contexto de El Niño Costero 2026-2027.

El organismo señaló que mantiene vigilancia permanente de las condiciones atmosféricas y oceánicas para emitir pronósticos y avisos oportunos.

Las autoridades recomendaron evitar la exposición innecesaria a zonas inundadas, mantenerse alejados de quebradas durante lluvias intensas y atender las indicaciones de Defensa Civil ante posibles emergencias.