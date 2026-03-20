El Ministerio de Salud dio a conocer que en el territorio nacional se han registrado 1045 casos de leptospirosis, de los cuales 93 corresponden a la región Tumbes. Dentro de ese total regional, 50 han sido confirmados, según precisó el viceministro durante una supervisión en centros de atención.

En la misma zona se reportó la existencia de tres personas fallecidas que actualmente son evaluadas como casos sospechosos vinculados a la enfermedad.

Las autoridades sanitarias señalaron que las intervenciones buscan evitar que se produzca un aumento de muertes en el departamento.

Las acciones de respuesta se desarrollan de forma coordinada entre el sector Salud, el gobierno regional, la DIRESA Tumbes y los gobiernos locales.

Durante una inspección al centro de salud Pampa Grande, el viceministro de salud pública, Leonar Rojas, comentó a Canal N que se constató que el personal está capacitado y que existe disponibilidad de medicamentos para atender patologías como dengue y leptospirosis.

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Confirman segunda muerte por leptospirosis en Tumbes



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