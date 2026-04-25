El abogado de Magaly Medina cuestionó el informe psicosocial presentado por Yahaira Plasencia en el trámite mediante el cual obtuvo garantías personales ante la Prefectura de Lima.

Según indicó el doctor Ugaz, el documento no habría sido firmado por una psicóloga.

El letrado señaló que la persona que elaboró el reporte fue una trabajadora social, quien consignó presuntos cuadros de ansiedad, afectación emocional, desánimo y estrés.

“Esta trabajadora social ha concluido que (Yahaira) tiene ansiedad, afectación emocional, disminución en sus ánimos, estrés y una serie de cosas. Pero una trabajadora social no tiene ninguna herramienta, ni principio de idoneidad ni competencia profesional, para emitir un informe psicosocial”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que ese hecho no debería pasar desapercibido, debido a que la Prefectura habría tomado una decisión basándose en ese documento.

“Acá lo que sucede es que, en el caso de la señorita Yahaira ha ido una trabajadora social y le ha emitido un informe psicosocial, donde evidencia afectación psicológica. Eso es grave y, sin embargo, la Prefectura ha entendido que ese documento puede superar las excepciones como si estuviera en peligro su vida” , sentenció.

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