La exconductora de “D’ Mañana” Adriana Quevedo se refirió a sus excompañeros Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, quienes ahora comparten espacio con Melissa Paredes.

Cabe señalar que tras su salida del programa de espectáculos, el programa “Amor y Fuego” dejó entrever que no habría habido afinidad entra la actriz y la exesposa de Rafael Fernández.

Al respecto, Quevedo declaró para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, que desconoce las razones por las que no contaron con su participación en ‘Préndete’, nuevo show de espectáculos de Panamericana Televisión.

“Las decisiones de los programas o por qué formato se quiere apostar o por qué persona de conducción se quiere apostar, ya depende de los canales (...) Yo sí tengo la posibilidad de decidir si me siento cómoda o no”, expresó la ex presentadora de televisión.

Asimismo, al ser cuestionada por su relación con Tarazona y el popular “Metiche”, los describió como ex compañeros de trabajo. “Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior han sido dos personas, con las que he compartido un espacio de TV en cierto momento y nada más”, mencionó.

Karla Tarazona conduce nuevo programa “Préndete”

Se estrenó el programa matutino “Préndete” (Panamericana Televisión) bajo la conducción de Karla Tarazona, Metiche y el regreso de Melissa Paredes. Sin embargo, aquel día se recordaría por las frases que dio Tarazona a Paredes.

“Acá somos tres personas. Cada una tiene su cabeza y cada uno tiene su propia opinión. Habrá momentos en los que nos podremos molestar porque cada uno no opina lo mismo”, señaló Karla Tarazona a lo que Melissa Paredes respondió “con tal que no nos saquemos las extensiones, todo bien”.