Alejandra Baigorria reafirmó su respaldo a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, tras el reciente conflicto legal en el que se vieron envueltos ambos por el bienestar de la adolescente de 16 años.

La empresaria se pronunció nuevamente sobre dicha tema, luego de que el cantante se pronunciará en “Préndete” y mencionara que se enteró que su hija estaba trabajando con la rubia.

“ Es un tema que deben ver ellos. La conocí, ella está trabajando para nuestra marca, la voy a apoyar en todo lo que pueda. Es una chiquita súper linda y ya, de mi lado está apoyarla en lo que yo pueda ”, manifestó Baigorria para “Más Espectáculos”.

Por su lado, Karen Dejo decidió hablar sobre esta situación y pidió a los padres más responsabilidad emocional con sus hijos, pues estos temas están expuestos en redes sociales.

“Las cosas como estas no se exponen en los medios porque les dan el poder a que hablen cualquier cosa... Yo no sé lo que pase a la interna del hogar de cada uno de ellos, yo solo espero que por el bien emocional de su niña, porque nosotros somos adultos y somos más duros emocionalmente, porque nos hemos caído y nos hemos levantado, pero a los niños hay que cuidarlos”, sostuvo.

Como se recuerda, Christian Domínguez se pronunció tras la demanda que le interpuso a Melanie Martínez. En diálogo con Kurt Villavicencio en “Préndete”, el cumbiambero dijo que la directora del colegio de su hija le llamó la atención debido al trabajo que la menor tiene con Alejandra Baigorria.

“ Sí, hubo un llamado de atención por parte del colegio de mi hija. Me pude acercar al colegio a hablar con la directora, recibí una llamada de atención porque mi hija no puede faltar al colegio por un trabajo, es menor de edad ”, sostuvo.

Al parecer, la hija de Domínguez habría faltado al colegio por viajar junto a su madre y la empresaria para ser parte de su nueva colección de ropa.

“ El llamado de atención fue que si esto volvía a ocurrir, sobre todo en exámenes, me podía denunciar por la DEMUNA a los padres de familia. Me enseñaron una justificación del viaje, pero era día de semana. Me dijeron que si volvía a ocurrir... ”, refirió.

Domínguez reveló que se enteró de que la menor estaba trabajando con Baigorria a través de redes sociales: “ Si me hubieran comunicado quizá hubiera dicho que sea los fines de semana, no ha vuelto a ocurrir que yo sepa ”.

Además, Christian aclaró que su hija no necesita dinero para pagar sus estudios, tal como lo aseguró Alejandra días atrás.

“Ella no necesita dinero para sus estudios, si es para sus cosas, excelente, no estoy en desacuerdo, si está cuidada y tiene autorización de uno de los padres, no me parece mal”, expresó el artista.