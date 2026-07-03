Alejandra Baigorria contó que, por ahora, ha decidido dejar en pausa sus planes de ser madre. La empresaria abordó este tema durante una entrevista, en la que explicó que su prioridad actual está centrada en otros objetivos personales y profesionales.

Durante su participación en el programa de streaming Sin más que decir, la también figura televisiva señaló que no se encuentra en una etapa de búsqueda activa de un embarazo. Según indicó, prefiere esperar el momento adecuado para dar ese paso.

“Yo no voy a dejar de trabajar, creo que embarazada seguiré entrenando, subiendo, bajando, viajando, hasta que se me permita…pero es una cosa que no se trata de que esté buscando el tiempo sino que va a llegar cuando tenga que llegar,cuando Dios lo permita”, expresó.

Said Palao asegura que la crisis con Alejandra Baigorria quedó atrás

Durante una actividad pública, Said Palao fue consultado nuevamente sobre su relación con Alejandra Baigorria tras el ampay que protagonizó meses atrás en Argentina. Aunque evitó profundizar en la polémica, aseguró que actualmente está enfocado en sus proyectos junto a su esposa.

Al ser preguntado si la confianza entre ambos ya se había recuperado, el integrante de Esto es Guerra respondió con firmeza. Tras escuchar la frase “¿Lo pasado, pisado?”, contestó: “Hace tiempo”.