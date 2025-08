Alejandra Baigorria apareció en el programa “Amor y Fuego”, donde un periodista le preguntó inicialmente sobre su opinión respecto a la posible reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina.

No obstante, al no querer profundizar en ese asunto, el comunicador rápidamente cambió de tema y le recordó la denuncia que su suegro, Steve Palao, recibió hace pocos días.

Cuando mencionaron el nombre del padre de su esposo, la empresaria cambió rápidamente su expresión y se limitó a decir que no tenía intención de hablar sobre la denuncia que recibió el señor Steve.

Cabe recordar que Steve Palao fue denunciado recientemente por Beatriz Cahua, quien afirmó haber mantenido una relación de diez años con él. De esa unión nació una niña que ahora tiene siete años. El caso fue expuesto en “Amor y Fuego”, donde la denunciante explicó que Steve nunca mostró interés en conocer a la menor ni en compartir tiempo con ella.

“ Yo tengo tantos problemas en mi vida que no me voy a ganar uno ajeno. Yo respeto y todo, pero como respeto justamente es un tema en el que no me voy a meter “, declaró Baigorria para el programa conducido por Rodrigo González.

“No es un tema mío, lo tienen que resolver ellos como familia, sobre todo su papá y punto. Yo la verdad no voy a opinar al respecto por respeto justamente a la familia y porque es un tema que no me compete opinar. Si no hablo de las cosas que pasan en mi familia, imagínate que voy a opinar de algo que no me compete” , agregó.