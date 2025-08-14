Una reciente edición de Esto es Guerra sorprendió a sus seguidores cuando los participantes del reality participaron en una dinámica denominada ‘La Terapia’, en la que respondieron preguntas enviadas por el público.

Durante la actividad, Mario Irivarren fue consultado sobre su amistad con Baigorria, tras el comentario que le hizo a la empresaria en su boda con Said Palao.

Como se recuerda, esto provocó el fin de su relación sentimental con Onelia Molina.

“No voy a responder absolutamente nada más que tenga que ver con el incidente de la boda de hace tres meses” , manifestó Irivarren.

Baigorria, quien se encontraba presente en el set de Esto es Guerra, tomó la palabra para reafirmar su amistad con Irivarren, aunque reconoció que tuvo que guardar silencio sobre varios temas y afrontar duras críticas.

“ Yo tampoco ya no quiero seguir tocando el tema pero me parece una pregunta que para mí es muy simple responderla. Mario es mi amigo de hace muchos años, creo que él debe saber, no tengo que decir más porque si yo hubiera dicho más, no sería su amiga. Que él sepa dentro de él todo lo que me he tenido que aguantar porque justamente es mi amigo, yo lo quiero y lo voy a querer siempre, nadie más que él lo sabe, eso es todo, no puedo responder por él. Es mi amigo ”, manifestó la popular ‘Gringa de Gamarra’.

“La amistad de tantos años, tantas cosas vividas, contadas, no hay algo que la pueda romper, para mí, más sabiendo todo lo que tenido que aguantar nada más que por él”, añadió.

En otro momento, durante una entrevista con América Espectáculos, Alejandra Baigorria confesó que toda esta situación le causó tal nivel de angustia que incluso sintió deseos de llorar.

“ Me da cómo hasta ganas de llorar porque... es que si lo diría no sería una amiga, no quiero seguir causándole problemas a él, quiero que sea feliz y si es feliz con Onelia, no tengo problema. Si he aguantado un montón de cosas y he callado, es por él y él lo sabe ”, señaló la rubia.

Finalmente, al ser consultada sobre la reconciliación entre entre Mario Irivarren y Onelia Molina, Alejandra Baigorria expresó que si su amigo es feliz, ella también lo está. “Muy bien, cada uno es dueño de su vida y sus decisiones. Si él es feliz, está bien. Para mí es suficiente, yo no puedo mandar en el corazón de nadie”, señaló.

Alejandra Baigorria habla de su amistad con Mario Irivarren