El comediante Alfredo Benavides protagonizó, este sábado 24 de junio, el sketch ‘El Valor de la Verdura’ en ‘JB en ATV’ con Gabriela Serpa como invitada, a quien le hizo preguntas sobre su romance.

Entre varias revelaciones, la actriz de comedia relató cómo se ilusionó con tener una relación seria con el humorista, quien pensó sería “el amor de vida. Sin embargo, él se distanció repentinamente.

“Alfredo dijo que era poliamoroso y me choteaba. Para qué voy a perder mi tiempo con alguien que no quiere. Nosotros nos vemos miércoles y jueves, acá me floreabas, pero después afuera, nada”, indicó.

Al respecto, Benavides culminó el show dirigiéndose a Serpa, para expresarle unas disculpas por cómo la hizo sentir en aquel momento.

“Si en algún momento te has sentido molesta, afectada por alguna acción de mi parte, déjame decirte que no lo he hecho con mala intención, sino por preocupación por ti (...) Sabes que soy una persona protectora con mis amigos y la gente que quiero. Así que si en algo te he molestado, te pido disculpas de todo corazón”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR