Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego del ingreso violento de barristas al estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

El hecho se produjo tras la denuncia presentada por una joven contra tres futbolistas de Alianza Lima.

El jueves 22 de enero, cuando el caso se hizo público, un grupo de hinchas acudió al recinto deportivo con la intención de confrontar a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. En medio de la situación, Paolo Guerrero y Luis Advíncula intentaron controlar los disturbios y resultaron afectados durante los incidentes.

Este viernes 23 de enero, Consorte aseguró que el delantero se encuentra en buen estado y expresó su rechazo a cualquier manifestación violenta.

“Paolo está bien, y dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia, un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor. Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo”, señaló.