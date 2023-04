La actriz peruana Anahí de Cárdenas confesó no estar pasando un buen momento tras haberse mudado a Los Ángeles, Estados Unidos, y encontrarse lejos de su familia.

A través de su cuenta de Instagram, la artista realizó una publicación relatando los problemas que ha tenido en su salud mental al encontrarse en un lugar nuevo.

“A pesar de que las cosas van bien, a veces me siento culpable. Me siento mal de estar acá. Me siento partida por la mitad. Con un pie allá y uno acá. Me he dado cuenta que el café que estoy tomando me da ansiedad. También me da ansiedad las distancias en esta ciudad”, expresó.

Asimismo, la actriz señaló lo complicado que le es impulsar su carrera en el extranjero debido a la barrera del idioma y los distintos horarios.

“Me da ansiedad perderme en las traducciones en mi cabeza. Que me pongan en una lista negra por no llegar a un casting a tiempo. Por entender mal y confundirme con los horarios por que mi computadora está en hora perú”, indicó.

Además, reconoció extrañar a sus mascotas que se encuentran en Perú. #Me da ansiedad no estar con mis Gatos. Tengo una bola, un nudo en la mitad de mi panza que no se desata con nada, salvo si no tomo ese café de miércoles que estoy tomando”, mencionó.

