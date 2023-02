Andrea Llosa resta importancia a Magaly Medina: “No es nadie, ni mi amiga, ni enemiga”.

Andrea Llosa y Magaly Medina se enfrentaron luego de que la conductora de ‘Andrea’ invitara a los familiares de John Kelvin en su programa. En una entrevista a Trome, la popular ‘Urraca’ dijo que no le daría cabida a enfrentamientos porque ella elige a sus enemigos.

Al ser consultada por Trome, si se cruza en los pasillos de ATV con Magaly Medina, Andrea Llosa respondió escuetamente con un “no”, sin embargo, aprovechó en restarle importancia a las declaraciones de la conductora de TV.

“ No es mi amiga, ni enemiga. No es nadie ”, expresó. Sobre si elige a sus rivales, agregó. “ Sí, pero también hay varios que me eligieron y yo ni cuenta ”.

Giuliana Rengifo respalda a Andrea Llosa tras críticas de Magaly Medina: “Creo en tus casos”

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo salió en defensa de Andrea Llosa tras los rumores sobre la veracidad de los casos que presenta en su programa.

La cumbiambera utilizó sus redes sociales para anunciar que pronto visitaría el set de la periodista, quien fue duramente criticada por Magaly Medina por invitar a su show a la familia de John Kelvin, cantante acusado de agredir a su esposa, Dalia Durán.

A través de su cuenta de Instagram, Rengifo escribió tener plena confianza en las historias que abarca Llosa en su programa.

“ Saldré donde Andrea pronto (emoticones de risa). Llama pe’ jajaja. Y creo en tus casos por fuente fidedigna ”, mencionó la cantante.

TE PUEDE INTERESAR