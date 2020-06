Este lunes 8 de junio, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ expuso la denuncia de una menor de edad que acusó al actor Andrés Wiese de enviarle fotos desnudos a través su cuenta de Instagram.

La adolescente de 17 años contó que todo empezó el 8 de mayo, cuando lo etiquetó en una red social, pero que luego de mantener conversaciones él le envió un video donde aparece sin ropa.

La conversación empezó a darse desde la segunda historia en la que le etiqueté, el 8 de mayo. Le etiqueto, me responde con corazoncito y yo le respondo ‘Loviu’. Luego, lo etiqueto en otro video y me responde una carita de corazón y ahí es en donde empieza la conversación. Le puse ‘mucha belleza’, me envía un video de su rostro y le puse ‘por qué me haces esto’. Me responde perdón y luego me envía otro video más", expresó en dicho programa.

“Me enviaba fotos y videos y me pedía que yo también le envíe uno. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, agregó.

La menor de edad indicó que tras intercambiar imágenes de sus rostros, Andrés Wiese le pedía “fotos desnuda”.

El programa que conduce Magaly Medina mostró un video en que se observa al actor completamente desnudo que habría enviado a la adolescente.

"Al final terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Es una persona doble moral, es el único concepto que tengo. Una persona enferma en cierta parte. Qué clase de persona sabiendo que es famoso le envía fotos desnudas a sus fans”, expresó la denunciante.

Mayra Couto denuncia acoso de Andrés Wiese: “Intentaste besarme tres veces”

En el ojo de la tormenta. La actriz Mayra Couto ha denunciado, mediante las historias de su cuenta de Instagram, a Andrés Wiese de acosarla cuando grababan juntos ‘Al fondo hay sitio’ y que él intentó besarla en tres oportunidades.

Couto mostró las conversaciones que le escribió a su excompañero de grabación cuando este denunció el 14 de abril que era acosado por muchas mujeres en una fotografía que él publicó con un postre.

Efraín Aguilar sobre denuncia de Mayra Couto: En los 8 años de grabación nunca recibí quejas de Andres Wiese

Efraín Aguilar, productor de la serie “Al Fondo Hay Sitio”, se pronunció respecto a la denuncia que hizo la actriz Mayra Couto en sus redes contra su excompañero de reparto Andrés Wiese, a quien acusó de acoso y bullying.

A través de su cuenta personal de Facebook, Efraín emitió un comunicado en el que empezó refiriendo que decidió manifestarse debido a las constantes llamadas que recibió de diversos medios de comunicación.

Karina Calmet: “mi absoluta solidaridad con Mayra Couto”

Karina Calmet, actriz que participó en la serie Al Fondo Hay Sitio, interpretando a Isabela Maldini, expresó su solidaridad a Mayra Couto mediante un tweet, luego que ella denunciara acoso por parte de Andrés Wiese.

“Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse”, escribió.

Andrés Wiese pide que no difundan video privado que publicó sin querer en Instagram

El actor Andrés Wiese publicó la noche del pasado viernes un video privado en las historias de su cuenta de Instagram y lo borró a los segundos porque fue, según él, un error.

Para su mala suerte, sus seguidores lograron captar el momento y su nombre se volvió tendencia en Twitter, la misma red social en donde le escribió por mensaje directo a una usuaria para pedirle que no difunda el material audiovisual.

Rodrigo González es blanco de críticas por difundir video privado de Andrés Wiese

El exconductor de televisión Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín', se volvió tendencia en Twitter por ser blanco de críticas tras publicar el video privado del actor Andrés Wiese.

Con el hashtag “#PELUCHÍNCANCELADO”, los usuarios mostraron su indignación contra González por difundir el material audiovisual en las historias de su cuenta de Instagram. Muchas personas están reportando la publicación.

Andrés Wiese es nominado al rostro más bello del mundo

Andrés Wiese sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al revelar que ha sido nominado al ‘rostro más bello del mundo’. El concurso ‘The 100 Most Beautiful Faces’ se realiza anualmente por la organización ‘TC Candler & The Independent Critics.

Este certamen se lleva a cabo desde el año 1990 y tiene como objetivo medir la belleza de celebridades masculinas y femeninas.

