La actriz y cantante mexicana Angélica Vale confirmó que su esposo, el ejecutivo de medios Otto Padrón, presentó una demanda de divorcio tras 14 años de matrimonio, lo cual se enteró por medio de sus amigos.

La artista informó a través de un mensaje en Instagram que Padrón había presentado una demanda de divorcio en un tribunal de Los Ángeles, sin que ella lo supiera, apenas una semana antes de cumplir 50 años.

“ Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, el papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos, así fue como me llegó la noticia ”, expresó Vale en una reciente transmisión de su programa de radio.

Vale señaló que está separada de su esposo desde abril y que, días antes, había conversado con Padrón sobre que el divorcio sería el siguiente paso.

No obstante, la noticia de que la demanda ya había sido presentada la sorprendió. La mexicana manifestó que su esposo se habría disculpado, ya que sus abogados habían iniciado el trámite sin que él se los comunicara.

Por otro lado, la actriz le deseó lo mejor al padre de sus hijos: “ Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer ”.

Angélica Vale declaró a la prensa y al público que dará más detalles en el futuro y agradeció el respaldo de sus seguidores y amigos.

Según la demanda, citada por el medio de farándula Las Top News, Otto Padrón alega diferencias irreconciliables como motivo de su solicitud de divorcio.