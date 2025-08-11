Angie Jibaja reapareció en redes sociales para responsabilizar a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy si es que les ocurre algo a sus hijos. La exmodelo también reveló que pronto concluirá el tratamiento psiquiátrico que actualmente está siguiendo.

“ Sé que siempre van a pensar que estoy en otra. Tengo mis certificados médicos, que averigüen qué es quetiapina de 200 (se utiliza para tratar los síntomas de esquizofrenia), para que vean lo que estoy tomando. Acá estoy parada como un payaso que tiene que sonreír. Estoy tomando un estabilizador del ánimo que te hace balbucear y te da somnolencia, tomo también sedantes ”, manifestó la exmodelo en una transmisión en vivo en TikTok.

También responsabilizó a Jean Paul y Romina como responsables en caso algo les pase a sus hijos.

“Tienen la cara de hablar mal de mí sabiendo que he sido muy buena persona. Una mamá que quiere a un hijastro, le dice ‘habla con tu mamá, te presto el WhatsApp’. Hago una denuncia pública, si a alguno de mis niños les pasa algo, los responsables son Jean Paul y su esposa, pues es increíble que los dejen salir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad ” , añadió Jibaja.

La exchica reality aseguró que sus dos hijos estarían sufriendo presuntos maltratos de parte de la uruguaya: “ A ellos no se les tiene que decir ‘aprende esto’ o ‘estudia’, porque han tenido becas por ser número uno y se les han otorgado en el colegio. Así que no es novedad que hagan bien su tarea ”.

Posteriormente, Angie Jibaja recordó que, según sus declaraciones, Romina Gachoy había mencionado en entrevistas que hacía pasar “penitencia” a sus hijos.

“ Lo malo es que les pongan a escribir: ‘Yo me porto mal y debo hacer esto y esto’, ‘Yo me porto mal y debo ser un niño mejor’. ‘Yo me porto mal’ así 100 000 veces. Eso es una tortura. Como dijo Romina en un programa: penitencia, no es castigo, riéndose y burlándose ”, agregó.

Madre de Angie Jibaja sobre tratamiento psiquiátrico de su hija: La está volviendo loca

Maggie Liza, madre de la modelo Angie Jibaja, aseguró que el tratamiento psiquiátrico que recibe su hija podría estar afectándola seriamente. Indicó que, en varias ocasiones, la ha escuchado decir cosas sin lógica, lo que le causa gran inquietud.

“No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella. De repente habla cosas que no tienen sentido”, manifestó en “Ponte en la cola”.

Por ese motivo, Maggie aseguró que piensa hablar con el doctor de su hija: “Toda esta semana he querido hablar con él, pero no he podido. El lunes voy a tratar de hablar con su psiquiatra. ¿Qué es lo que está pasando?”.

La madre de la exmodelo reconoció que la actitud de su hija podría estar afectando a sus nietos. Además, aseguró que Angie se encontraba estable antes de iniciar el tratamiento psiquiátrico.

“Si sigue así, los va a asustar a los niños. Ay, Dios mío! Pero ella ha estado bien, sino que este tratamiento, que es muy fuerte, la está volviendo así como media loca”, expresó.

Recientemente, Romina Gachoy dio a conocer un audio que Angie Jibaja le envió a su hijo mayor, en el cual la exmodelo se expresa de manera incoherente.

“Lo único que te puedo aconsejar es que camines bajo las sombras, cuides a tu hermana. No salgas de la cama. Tengan cuidado con el fuego, tengan cuidado con la gente, con los que se cruzan. No tengan miedo, ese ‘No digas nada por favor’, si es para ustedes. Pero es un mensaje más de una canción que parece que quiere sonar bonita, pero...pero se la están cantando a ustedes para que, para que les rompan, para que ustedes piensen y digan: ‘ay sí, no vamos a decir nada’”, fue el mensaje que envió.