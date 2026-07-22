Angie Jibaja se pronunció luego de la denuncia presentada por el hotel donde se hospedaba, en la que fue acusada de no pagar su estadía y de agredir a una trabajadora.

La exmodelo explicó lo ocurrido y aseguró que reaccionó al encontrar a una empleada dentro de su habitación mientras, según indicó, cambiaban la cerradura.

“Yo he estado bien tranquila, venía de hacerme las uñas, veo a esta chica saliendo de mi habitación, me asusté, pero obviamente que entren a tu cuarto a cambiar la cerradura. Le digo por qué estaba haciendo esto y la grabo, porque quizá me podían sembrar”, relató.

Jibaja afirmó que nunca golpeó a la trabajadora, aunque admitió que actuó de manera equivocada al lanzar un teléfono al piso.

“Yo nunca la agredí, pido disculpas si me excedí, porque de verdad fue como un hostigamiento. Yo pido disculpas porque sí tiré el teléfono. Magaly puso que yo le había tirado un puñete, ponen un ruido como si yo la hubiera golpeado. Yo le tiré el teléfono al piso, me sentí hostigada, no debí pisar el palito”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que el pago del hospedaje estaba a cargo de Gianny Cossío y que desconocía que existiera una deuda pendiente.