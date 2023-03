Anuel AA celebró este domingo en sus redes sociales, que su nuevo tema ‘Más rica que ayer’, publicaba dos días atrás, es la segunda más escuchada a nivel mundial.

“Gracias a todo el mundo escuchando y viendo el video, apoyándome, en especial a los reales que han estado conmigo desde el comienzo de mi carrera. Los amo”, indicó el artista en su cuenta oficial de Instagram, tras publicar el ranking de Music Videos Trending Worldwide.

En respuesta a ‘TQG’, Anuel AA lanzó su último tema en el que menciona el término ‘Bebecita’, con el cual llamaba a Karol G cuando eran novios. “Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él”, es parte de la letra de su nuevo hit.

Por otro lado, la canción dice: “Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos”.

“ Yo tengo tu contacto, pero si tu quiere sigo siendo el nene y me escribe, tírame al DM que pa estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué ”, añadió Anuel. En uno de los versos de “TQG” Karol G dijo: “Te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias”.

