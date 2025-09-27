El vehículo de Christian Rodríguez Portugal, exproductor de ‘Arriba mi gente’, terminó con serios daños en la parte trasera y en el lado izquierdo tras ser embestido por Gustavo Salcedo, según su acusación.

Las fotos e imágenes que circulan en portales de medios de comunicación evidencian la magnitud del golpe que sufrió la unidad del comunicador vinculado con Maju Mantilla.

Tras observar las imágenes de cómo quedó el vehículo del productor vinculado a la exreina de belleza, Gigi Mitre y Rosario Sasieta comentaron al respecto.

“ Hay sangre, entonces tiene que haber una abertura (en la cabeza) y Gustavo Salcedo ha cometido un grave delito. No solo le ha pegado, ha embestido su carro. El propio agraviado lo ha señalado. Estamos frente a una violencia indirecta en contra del niño porque el niño ha presenciado ”, señaló la letrada.

Luego de ser agredido por la expareja de Maju Mantilla, según su versión, Rodríguez acudió a una clínica, donde fue sometido a una revisión al presentar la cabeza rota y rastros de sangre en dicha zona.

Más estable, el productor se trasladó después a la comisaría de San Isidro para pasar por el médico legista; no obstante, evitó dar declaraciones a la prensa.