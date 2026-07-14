La cantante peruana Bartola volverá a presentarse en el Cocodrilo Verde, en el distrito de Miraflores, con el espectáculo “Elige tú, que canto yo”, una propuesta en la que el público tendrá la oportunidad de escoger las canciones que interpretará durante la velada.

El concierto se realizará el jueves 16 de julio, desde las 9:00 p.m., en el reconocido lounge bar ubicado en Francisco de Paula Camino 226, Miraflores.

Un show con participación del público

A diferencia de un recital tradicional, el formato permitirá que los asistentes definan el repertorio en tiempo real. Bartola estará acompañada por una banda en vivo para interpretar temas que recorrerán géneros como el vals peruano, el bolero, el tango y la salsa.

La propuesta busca generar una experiencia cercana entre la artista y el público, permitiendo que cada presentación sea distinta según las preferencias de los asistentes.

Bartola: “Será un encuentro para cantar y recordar”

Sobre su regreso al escenario del Cocodrilo Verde, Bartola expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público.

“Estoy muy emocionada de reencontrarme con mi querido público del Cocodrilo Verde, más aún en su mes de aniversario”.

La intérprete añadió que la presentación será un espacio para compartir canciones que han marcado a distintas generaciones.

“Para mí, más que un concierto, será un encuentro para cantar, recordar y disfrutar de esos temas que han marcado generaciones”.

Entradas y lugar del evento

El espectáculo se realizará en el Cocodrilo Verde, ubicado en Francisco de Paula Camino 226, Miraflores.

Las entradas tienen un costo de S/ 120 y pueden adquirirse mediante el teléfono 924 028 372 o el mismo día del evento en la boletería del local, sujeto a disponibilidad.