El conductor de televisión Beto Ortiz entrevistó en su programa que se transmite por Willax TV, Beto a Saber, a la influencer Vanya Thais y le preguntó sobre la polémica que surgió en Twitter luego de que haya revelado que tuvo una relación sentimental con otra mujer.

“La gente lo que quiere es el secreto. ¿Cuál es la receta para dejar de ser lesbiana de un día al otro? ¿Cuál es la receta, pues hermana?”, preguntó el periodista en el mencionado espacio televisivo.

Según la activista política de derecha, nunca negó dicha etapa de su vida, en que era más liberal y llevó una vida, que ella califica como, “pagana”.

“No es que se deja de ser lesbiana de un día al otro, solo que obviamente como era más joven y, supongo, que como muchos no te cierras a la idea de que posiblemente ese no sea tu camino. De verdad, recuerdo que salí de una relación súper tóxica y dije capaz ese no es mi camino, probé el otro y dije que este tampoco”, contestó.

Vanya Thais afirmó que, en la etapa actual de su vida, se queda con lo que le hizo feliz y disfruta estar dedicada a Dios.

“Al final, te quedas con lo que te hace feliz, con lo que te dé paz. Yo nunca voy a sentir más paz que aquel día regresé a la iglesia. Yo me postré de rodillas a pedir perdón por haber vivido en pecado”, sostuvo.

