La co-conductora de “América Hoy” Brunella Horna se refirió a la invitación que recibió de Jessica Newton para participar en el Miss Perú 2023.

Cabe mencionar que la ex chica reality ha revelado haber participado anteriormente en el certamen de belleza, sin embargo, declinó. “Años anteriores, cuando ella ya tenía el concurso, yo me retiré porque yo lo dije, arrugué. Tenía 18, 19 años”, indicó.

“Me he quedado sorprendida con las palabras de Jessica Newton, porque yo pensé que ella se quedó un poco molesta conmigo cuando me retire del Miss Perú”, agregó.

Asimismo, tras ser consultada si aceptaría volver a concursar por la corona, la modelo confesó no sentirse lista. “La verdad que ni siquiera lo tengo pensado, es una conversación que debo tener con mi pareja, mi esposo, con mi trabajo también, requiere de muchas cosas, la gente no sabe. Él (Richard Acuña) no necesita darme permiso, pero si debo comentarlo con él porque un concurso que requiere de mucho tiempo”, expresó.

Brunella Horna recibe romántica sorpresa de Richard Acuña: “Feliz primer mes de casados”

Este martes siete de febrero, Ricardo Rondón, quien fue invicado al programa conducido por Ethel Pozo, anunció que Acuña había enviado un romántico detalle para su esposa.

“Es el primer mes, qué día más emocionante, nunca lo voy a poder comparar con ningún otro día, ha sido increíble. Les agradezco a los amigos que también estuvieron ese día”, expresó Horna, tras recibir el enorme ramo de rosas rojas y blancas.

“Feliz mes de casados, querida esposa. Me haces muy feliz y quiero estar por siempre contigo. Hasta viejitos y arrugados. Te amo”, escribió el esposo de la ex chica reality, en una tarjeta.

