El primer día del nuevo año, el grupo surcoreano “BTS” anunció que lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo de 2026, lo que marca su primer trabajo como septeto completo desde “Proof” (junio de 2022) y el inicio de una nueva etapa tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio de todos sus integrantes.

La confirmación del comeback fue revelada al mundo a través de un comunicado de prensa. Sin embargo, el regreso de BTS ya había sido compartido a sus seguidoras más fieles de una forma mucho más íntima y simbólica: a través de cartas manuscritas enviadas directamente a los hogares de ARMY, su fandom oficial.

MENSAJE

Según informó Soompi, los siete integrantes escribieron cartas personales para dar la bienvenida al Año Nuevo a los fans que mantuvieron su membresía en Weverse durante los últimos tres años. Junto a mensajes de agradecimiento, los miembros dejaron escrita una fecha clave: “2026.03.20”, una pista clara sobre el esperado regreso del grupo.

En paralelo, BTS cerró el 2025 con un Weverse Live grupal el 31 de diciembre. Durante la transmisión en directo, los integrantes reflexionaron sobre el año que terminaba y expresaron sus deseos para el futuro.

Gira

BigHit Music confirmó que BTS emprenderá un tour mundial en 2026, el primero desde Permission to Dance on Stage en 2022.