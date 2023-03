Carlos Cacho criticó duramente a Isabel Acevedo mientras comentaba el vestido de novia que usó en su matrimonio con Rodney Rodríguez. El maquillador dijo que está subida de peso a comparación de cuando bailaba.

“ La vi muy bien a ella, está un poquito pasadita de postres porque la conozco más delgadita, pero la vi muy bien ”, expresó Cacho en el programa de ‘América Hoy’, a donde fue invitado para comentar sobre la boda de la ‘Chabelita’.

En otro momento, el estilista habló hasta de los huesos de Isabel Acevedo, sin embargo, admitió que lució hermosa en el día de su matrimonio.

“Me gusta la novia con cabello suelto, ella no es de huesos tan delgados y lo que corresponde a una chica alta, que tiene el sistema óseo fuerte corresponde el cabello suelto. Se le ve más refinada y sofisticada, me agrada mucho la novia cubierta”, acotó.

