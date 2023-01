El estilista Carlos Cacho se refirió a las recientes declaraciones de la ex reina de belleza Jessica Tapia sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022.

A través de su cuenta de Instagram, la también periodista compartió su opinión sobre el potencial que tendría la Miss Perú en el certamen internacional.

“Este año hay una competencia loca pues muchísimas candidatas no solo son hermosas sino también son excelentes oradoras y tienen gran dominio escénico. ¡Así que cuidado! Yo quiero que Alessia gane, pero la batalla por la corona será dura y no puede haber ni un solo centímetro para el error”, expresó Tapia.

Al respecto, el expresentador de espectáculos señaló que la comunicadora debió guardarse su posición al respecto. Asimismo, demostró su apoyo hacia Rovegno. “Creo que una reina no critica otra reina, hay que apoyar. Ella se ha preparado mucho y todos deberíamos estar con ella. Es nuestra reina y es una niña muy bella, estoy siguiendo sus movimientos de cerca y lo está haciendo bien”, expresó Cacho para Trome.

“Los comentarios que no suman deberían de guardárselos, sobre todo si no los sustentan. Que se vayan a mirar a un espejo. “¡Vamos Alessia! y ¡Arriba Perú! Me encanta, está divina y estoy seguro que llegará al cuadro final. Top 5 de hecho, habla perfecto el inglés, que es fundamental, y su pasarela está muy bien”, agregó el maquillador.

Alessia Rovegno viaja a Estados Unidos para representar al Perú en el Miss Universo 2022

En una entrevista para ‘América Espectáculos’, la modelo se mostró emocionada por participar en el importante concurso. “Soy muy feliz y muy agradecida por todo lo vivido y es momento de disfrutarlo, de dar lo mejor”, expresó.

Asimismo, Rovegno aseguró no haberse comparado con las candidatas de los demás países. “Me enfocado más que todo en mí y en mis debilidades, en lo que sé que quiero trabajar y en lo que he estado trabajando” mencionó.

TE PUEDE INTERESAR