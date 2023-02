Carlos Vílchez estrenó su nuevo programa ‘Mande quien mande’ junto a María Pía en América Televisión y no dudó en mostrar su emoción en este nuevo reto tras dejar el programa de JB en ATV.

En una entrevista con ‘El Popular’, la popular ‘Carlota’ le respondió a la ‘Urraca’ por tildarlo de hipócrita al dejar ATV y negar que se iba a otro canal.

“Decía que le daba pena irse (...) Sin embargo, la careta se le cayó. La hipocresía la dejó de lado”, dijo la presentadora. Por su parte, Carlos Vílchez dedicó un positivo mensaje a Magaly Medina, pero luego la enfrentó: “Es una excelente conductora y tiene un buen programa. Por algo tiene el rating que tiene. Tenía razón, estaba en América. No tenía por qué decirlo”, señaló Vílchez.

Esta vez, el conductor dejó en claro que no le interesaba que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ lo criticara. “ Tantos años me lo dicen. Ella puede decir lo que quiera y sienta. Es libre de decir lo que piensa. Magaly, ven para acá y en mi cara me dices hipócrita. Yo te voy a contestar ”, setenció el nuevo conductor de “Mande quien mande”.

