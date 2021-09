El último sábado, en el programa cómico “JB en ATV”, el actor Carlos Vílchez fue sorprendido cuando la invitada del programa, Melissa Klug, invitó al set a Melva Bravo, la pareja del humorista. Ante la situación, el actor le pidió matrimonio a su pareja después de que protagonizara un sketch con la ‘Blanca de Chucuito’.

Al ver a su pareja ingresando al set, Carlos Vílchez se inclinó y le pidió matrimonio. “te juro por la vida de mi familia que a partir de hoy en adelante, serás la única mujer de mi vida, es por eso que te digo, si te quieres casar conmigo”, dijo el artista.

Luego se puso de pie y abrazó a Melva Bravo, quien se retiró rápido del set un poco avergonzada.

Carlos Vílchez aclara que no fue una pedida de mano

“Eso ha sido una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez. Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen, ja, ja, ja. Ese sketch ha sido muy gracioso, todo salió en el momento porque Melissa Klug jaló a Melva y me dejó frío. Pero yo nunca doy un paso atrás y salió chévere”, dijo a Trome.

“Ese maquiavélico plan todavía no se está gestando, para mí no es malo casarse, sino estar casado, ja, ja, ja. Conozco a Melva hace 11 años, es una mujer a quien admiro mucho, es muy inteligente, y seguro que toda llegará en su momento”, finalizó el actor cómico.

Carlos Vílchez sin ampay

Magaly Medina recordó a Carlos Vílchez, personaje que, según dijo, “siempre fue más que sus chacales”, pues jamás lo llegaron a captar en un ‘ampay’.

“Ha sido uno de los personajes más perseguidos por mi cámaras de televisión en la época de los primeros 15 años”, comentó Medina en su programa. Asimismo, afirmó que él es el único personaje de la farándula que puede jactarse de que jamás lo ampayaron.

“Él siempre fue más que los chacales, siempre les ganó. Cuando pensábamos que ya lo teníamos ampayado, con las manos en la masa, lograba burlar nuestra vigilancia y se escapaba”, confesó.

Medina señaló que, cuando llegaban las cámaras, Vílchez se les escapaba por la puerta trasera o sus “amigas” estaban en otra mesa o ya en otro lugar. “Nunca lo ampayamos y él hasta ahora se jacta de eso. Es cierto, fuiste el único que se nos escapó”, sentenció la conductora.

