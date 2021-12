En ‘shock’. Un angustiante momento vivió el popular ‘Chibolín’, conductor de ‘Esto es sábado con Andrés’, luego que conociera del presunto embarazo de su hija por parte de su amigo Carlos Cacho.

El reconocido Andrés Hurtado no pudo evitar ofuscarse ante las palabras del jurado de su programa, quien además insistió en que Josety, hija del presentador, le comunicó dicha noticia por la mañana del sábado once de diciembre.

“Está embarazada Josety ¿Sabías? me lo dijo en la mañana. Vas a ser abuelo”, afirmó Cacho durante su visita en el espacio televisivo “El gran Bailando”, reality también liderado por Hurtado.

Frente a dichas declaraciones, el intérprete arremetió contra el maquillador y dejó claro que, por lo pronto, no desea tener nietos.

“Fuera... Nunca va a pasar eso. Yo no quiero jamás. Si ella se embaraza yo me muero, ellas quisieran que yo me muera para que hereden todo”, respondió.

En medio de la polémica, Hurtado debió tomar un poco de agua, para asimilar la aparente broma de Cacho, y cumplir con el horario de su medicación.

