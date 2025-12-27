La Chola Chabuca confirmó que despedirá el año con un espectáculo especial junto a La Bella Luz y Son del Duke.

El evento, denominado ‘El Reventonazo de Año Nuevo’, se llevará a cabo este 31 de diciembre en la explanada de Plaza Norte, en el distrito de Independencia, como una propuesta musical para dar la bienvenida al 2026.

La conductora señaló que esta celebración marca un momento importante tras el respaldo recibido por sus programas televisivos durante el 2025.

“Estoy feliz de anunciar que ‘El Reventonazo de Año Nuevo’ va a ser la gran fiesta para recibir el 2026 cargados de energía junto a las dos orquestas del momento: La Bella Luz y Son del Duke, que se han convertido en las favoritas del público peruano. Y las entradas las encuentran en Vaope.com”, expresó.

Asimismo, indicó que el show también será una forma de agradecer la preferencia del público que la acompaña desde hace varios años.

“Va a ser una gran celebración para agradecer a los millones de personas que todos los fines de semana nos respaldan con su sintonía, y que lo vienen haciendo desde hace más de 18 años en el horario estelar de la televisión nacional”, agregó.

Finalmente, adelantó que se prepara para recibir el nuevo año con las tradicionales cábalas y una noche de música continua.