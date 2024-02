Christian Domínguez sobre video donde se ‘burla’ de sus infidelidades: No quise ser fresco, estoy apenado.

Christian Domínguez indicó que borró el video que subió en su cuenta de TikTok, donde aparentemente se ‘burla’ de sus infidelidades. Además, el cantante asegura que no conoce a la rubia con la que fue fotografiado de manera cariñosa.

“Yo intenté hacer algo lúdico, pero no soy esa persona y por eso lo saqué porque no me gustaba, en ningún momento quise ser un fresco, al contrario, estoy apenado ”, declaró el cumbiambero sobre el polémico clip a Trome.

Por otro lado, Domínguez afirma estar ‘furioso’ por las especulaciones que surgieron a raíz de la fotografía que circula en redes sociales junto a una rubia identificada como Ruby Osorio.

“ No es posible que mientan de esa manera porque han vendido esa foto como que estoy agarrándole la mano y es falso porque si hacen un acercamiento verán que tengo un vaso en la mano ”, manifestó.

“ Yo no la conozco, no entiendo por qué mentir de esa manera y señalar que es mi ‘modus operandi’ ”, añadió.

