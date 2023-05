Hace algunas semanas, Christian Thorsen reveló que padece de cáncer de próstata y lo que sorprende a muchos, es la forma en la que ha tomado su diagnóstico. El actor se mostró emocionado por el apoyo que recibe de varias personas que pasan lo mismo que él.

Como se recuerda, Thorsen contó que gracias a la medicina natural ha logrado tener resultados positivos que han sido comprobados médicamente. Por ese motivo, no dudó en compartir su tratamiento para el bienestar de otras personas.

En una entrevista para el canal de Youtube de Carlos Carlín, el recordado ‘Platanazo’ de ‘Al fondo hay sitio’, aseguró sentirse bien, pues ha podido ayudar a muchas personas desde que hizo pública su enfermedad.

“¿Tu ánimo cómo está?”, preguntó el exintegrante de Pataclaun. Por su parte, el artista dijo: “A tope, imagínate con estas noticias que he recibido, exámenes de sangre también todos muy bien, todos mis números en su sitio y no me puedo ser más que bien y agradecido contigo por ejemplo”.

“ Me llaman de varios lugares porque estoy ayudando a gente, al fin puedo ser héroe. Por todos lados sintiéndome muy bien ”, finalizó.

