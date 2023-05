Christian Thorsen sobre diagnóstico de cáncer de próstata: “Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita”

Luego de la inesperada noticia que reveló Christian Thorsen al ser diagnosticado con cáncer de próstata, el actor se pronunció respecto a cómo está sobrellevando esta nueva etapa en su vida.

El recordado actor de ‘Al fondo hay sitio’ comentó que cambiando su manera de enfrentar la realidad y no permitirá que esta enfermedad le impida sonreír y realizar sus actividades.

“No le temo a la muerte. Posiblemente de chico le tenía miedo”, declaró Christian Thorsen para El Comercio. “ Además, la vida viene siendo una gran experiencia para mí. Me está dando la oportunidad de disfrutar y despedirme. Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente ”, añadió.

Para el intérprete de 58 años, lo importante en una situación es “mantenerse firme, fuerte y no rendirse”. “Es una lucha dura, un tratamiento largo. No sé qué pasará después, pero la posibilidad de ayudar a través de mi testimonio me motiva”, aseguró.

Christian Thorsen revela por qué no quiso tener hijos: “Tuvieron mucho que ver los traumas de mi niñez”

El actor peruano Christian Thorsen, de 58 años de edad, reveló cómo influyó su niñez en su drástica decisión de no haber querido tener hijos.

Cabe mencionar que el recordado ‘Raúl Del Prado’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ reapareció en la televisión peruana tras revelar que padece de cáncer de próstata, enfermedad que enfrenta con medicina alternativa.

En una entrevista para el semanario Hildebrant en sus trece en el año 2016, Thorsen confesó que no quiso tener hijos, ya que no tuvo una relación muy afectiva con sus progenitores durante su infancia.

“Yo vivía enamorado de mi papá, siempre lo buscaba, pero él era un tipo muy frío, indiferente. Mi mamá por otro lado, siempre se preocupaba por mí y porque todos estemos bien, pero como de chica nunca le habían demostrado afecto, ella tampoco lo hizo con mi hermano ni conmigo. De niño necesitaba que me abrazaran, y era bien besucón”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR