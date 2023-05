Ethel Pozo respondió sobre cuál es su opinión sobre las críticas hacia su físico que viene recibiendo de Magaly Medina, pues para la conductora de ATV, la hija de Gisela Valcárcel está “subidita de peso”.

“Nunca la he escuchado porque no veo su programa. Siempre promuevo que la gente se quiera cómo es. Me encantan las influencers que dan su testimonio cuando están subidas de peso, siempre lo digo. Me encanta comer”, expresó Ethel Pozo.

Luego continuó con: “no todo el mundo nace siendo Alessia Rovegno, una Miss Universo con una maravillosa estética y físico. Todos los seres humanos que no tenemos ese porte, tenemos que ser felices con lo que tenemos. Yo soy feliz estando en buzo, con mi 1.57 cm y con todo”.

Ethel también afirmó que, en algunos años más, estará prohibido el opinar sobre el aspecto físico de las personas y esto es con respecto a que Magay Medina defiende a capa y espada a las mujeres, pero también las critica por como se ven o se visten.

“Creo que en unos años va a estar como restringido eso, sobre hablar del cuerpo o físico de las personas, pero recuerda que lo que uno dice es lo que uno siente. Lo que tu boca expresa es lo que tienes en tu corazón, así que entiendo. Yo soy feliz con mi físico” , afirmó.

