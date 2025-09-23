La actriz Claudia Cardinale, considerada un ícono del cine europeo del siglo XX, murió este martes a los 87 años en Nemours, localidad situada en el departamento de Sena y Marne, al sur de París, según informaron medios franceses.

Su agente, Laurent Savry, confirmó la noticia a la agencia AFP, de acuerdo con fuentes como Le Monde y Franceinfo.

Nacida en 1938 en el territorio del actual Túnez, en el seno de una familia siciliana, Cardinale adquirió tanto la nacionalidad italiana como la francesa. Durante las últimas décadas residió en Île-de-France, región que comprende la capital francesa y sus alrededores.

Su presencia en la gran pantalla marcó una época. Con una voz grave y un magnetismo singular, se convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine italiano de los años sesenta. Fue musa de cineastas como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone, quienes la incluyeron en algunas de sus películas más memorables.

Entre sus interpretaciones más destacadas figuran Il Gattopardo (El gatopardo), Rocco e i suoi fratelli (Rocco y sus hermanos), 8½ (Fellini, ocho y medio) y C’era una volta il West (Érase una vez en el Oeste en Latinoamérica).

Su trayectoria trascendió las fronteras europeas y llegó a Hollywood, donde participó en títulos como The Pink Panther (La pantera rosa, 1963), producción que consolidó su proyección internacional.

El fallecimiento de Cardinale generó reacciones inmediatas en el mundo cultural y cinematográfico. Entre ellas destacó la del alcalde de Cannes, David Lisnard, ciudad conocida por albergar el festival internacional de cine más importante del mundo.

“Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes”, expresó en su cuenta de X. Lisnard recordó además que la actriz protagonizó el cartel de la edición número 70 del certamen.