La décima tercera temporada de ‘Esto es Guerra’ llegó a su fin con una competencia decisiva que proclamó campeones a los combatientes.

La final se disputó en los estudios de Pachacamac y tuvo como uno de sus momentos más intensos el enfrentamiento entre Kevin y Patricio Parodi, que selló el resultado del reality tras una jornada de alto nivel físico y mental.

El programa cerró su temporada con un despliegue técnico destacado y pruebas extremas que exigieron al máximo a ambos equipos. Esta definición también marcó un nuevo hito para el formato, que concluyó el 2025 como el espacio en vivo más visto de la televisión peruana, consolidando su liderazgo en el rating.

La directora de Contenidos de Pro Tv, Mariana Ramírez del Villar, destacó el desempeño del elenco y del equipo de producción, y aseguró que el programa atraviesa uno de sus mejores momentos.

“Estamos contentos con el alto nivel de programa que hemos presentado hoy tuvimos durante todo el año y que se ha reflejado en las cifras de rating”, señaló.