Dalia Durán respondió a Giuliana Rengifo luego que la exintegrante de Agua Bella la mandó a “vender o papas” o “limpiar casas” en vez de “buscar dar pena”.

“¡Qué tanto habla ella, si ni siquiera trabaja! Quiero decirle que nadie me mantiene, no tengo un marido que lo haga. Ella también sale en televisión exponiendo sus cosas, así que no venga a hablar. No estoy de pobrecita porque soy una persona joven”, manifestó Dalia Durán a El Popular.

“No sé por qué ella me manda a trabajar, está de más que terceras personas opine sobre mí. Además, a ella no la conozco, no sabe nada de mi vida. Jamás en mi vida la he visto. ¿Con qué autoridad habla? Ni siquiera me gusta su música”, agregó la madre de los hijos de John Kelvin.

Giuliana Rengifo critica a Dalia Durán

A través de una entrevista, la cantante criticó a Dalia Durán tras revelar que dejó el departamento de Magdalena del Mar por no tener para el alquiler.

“Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó”, expresó Giuliana Rengifo para Trome.

Luego continuó con: “que trabaje y empiece de cero. Solo está buscando dar pena, estamos en pleno siglo XXI, las mujeres debemos ser empoderadas y fuertes”.

Dalia Durán tras dejar terapias y recaer en depresión: “Fue un error”

Dalia Durán se enlazó con “América Hoy” y confesó que en febrero vivió momentos difíciles luego de caer en depresión. Asimismo, hizo un recorrido por el nuevo inmueble al que se mudó, ubicado en Trapiche, Comas.

La expareja de John Kelvin reconoció que renunciar a las terapias fue un error. “Tuve que dejarla y creo que fue un error de mi parte”, reconoció.

Tras ello, Brunella Horna dio a conocer que la psicóloga Lizbeth Cueva se comunicó con el programa matutino para ofrecer ayudarla con su tratamiento.

“Dalia, me parece que renunciaste al apoyo del Ministerio de la Mujer, también tu abogado decidió ya no apoyarte, pero no te preocupes, a ‘América Hoy’ se comunicó la psicóloga Lizbeth Cueva y se ofrece voluntariamente a apoyarte todo este tiempo”, dijo Horna.

