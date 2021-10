Luego de leer la entrevista que brindó John Kelvin desde el penal de Lurigancho, centro en el que cumple 7 meses de prisión preventiva por las investigaciones tras la denuncia por presunta violencia física y psicológica, Dalia Durán emitió sus comentarios sobre las declaraciones de su esposo.

En conversación con Trome, la bailarina comentó que espera que el tiempo en prisión ayude al cantante y le deseó lo mejor de corazón.

“Qué bueno que esté leyendo, veo que muchas de esas frases son de libros que he leído porque siempre me encantó la lectura, escribir toda mi vida lo hice... curioso, ¿verdad? Esas palabras las he escuchado millones de veces, le deseo lo mejor de corazón”. dijo.

Sobre el emprendimiento del cumbiambero, Dalia se mostró conforme con esta acción y remarcó que siempre fue un emprendedor. Cabe recordar que John Kelvin reveló que ahora se dedicará a confeccionar billeteras para sustentar sus gastos.

“Solo el tiempo dirá, pero me parece muy bien que de todo esto haya aprovechado el tiempo en cosas productivas. Él siempre ha sido muy emprendedor, nunca se ha quedado de brazos cruzados, es joven al igual que yo y, si Dios le da la oportunidad de seguir adelante y abrazar a sus hijos, está bien”, sostuvo.

“Yo solo miro el hoy porque el mañana no sabemos y el pasado ya fue, es muy duro para mí todo esto porque John y yo hemos pasado muchísimas cosas y duele, pero todo eso me sirvió para afrontar cualquier situación por más que esté destrozada. Y como digo, no soy la única mujer en este mundo que sale adelante con hijos, me siento bendecida de que al menos un pan no falte en nuestro hogar”, agregó.

Finalmente, Dalia señaló que pretende continuar con los proyectos que tiene en mente a fin de que no falte un pan en su hogar. Aprovechó para felicitar a las amas de casa por su labor.

“Estoy con muchos proyectos, pero sin apresurarme y pensando cada paso que doy. Ahorita todo mi enfoque está en mis hijos, en su estabilidad emocional, la mía y trabajar duro. Deseo felicitar a esas mujeres que son amas de casa y que muchos les dicen que no trabajan, pues están equivocados, la labor de una ama de casa es la más cansada, la que más tiempo exige. Para todas ellas mi total admiración”, comentó.