Luego de que la cantante Mirella Paz acusó en sus redes sociales a un taxista de no querer devolverle el celular que dejó olvidado en su vehículo, el sindicado habló para las cámaras de Magaly Medina y negó las acusaciones de la modelo.

Por el contrario, el taxista identificado como Gustavo Escobar reveló que la excandidata al Miss Perú le ha enviado varios audios que contienen amenazas hacia su persona con groserías de por medio.

“Robas mi teléfono, no me das mi vuelto de 100 soles y te crees muy pend*#$# conmigo, te saluda Mirella Paz. ¿Tú quieres que yo te ca*#$? Conmigo no te puedes creeer pen*$%# porque yo soy más pen*%&$ que tú. Entonces necesito que me devuelvas mi perro iphone de una vez”, se escucha decir a Mirella Paz en uno de los audios que le envió al taxista.

Asimismo, el taxista señala en su defensa que el servicio fue solicitado por una persona de nombre Yoshua y que Mirella Paz nunca llegó a abordar su vehículo, ya que él espero en el punto de recojo por cinco minutos, pero ella no salió.

“Es totalmente falso, yo no me he apropiado en ningún momento de su celular y ella me ha mencionado en sus redes sociales y yo no me puedo quedar callado”, manifestó el taxista.

“Me comenzó a insultar, me dice incluso en los audios ‘sé dónde vives o voy a ir y te voy a hacer daño’, pero con otras palabras porque la chica tiene un vocabulario bien fuerte”, agregó el señor sindicado como ladrón.