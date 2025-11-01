Daniela Darcourt rompió su silencio en una entrevista y se refirió por primera vez al fin de su relación con el bailarín Waldir Felipa.

La cantante explicó que la separación llegó en un momento difícil, pero decidió afrontarlo de manera pública debido al interés generado en su vida personal.

“Estoy soltera pero nunca sola... Yo elegí a Waldir y no me arrepiento de haberlo elegido. Lo elegiría cinco millones de veces más”, expresó Daniela Darcourt.

En el mismo espacio, Josimar también rompió su silencio para pronunciarse sobre rumores relacionados con una supuesta paternidad.

“Quiero aclarar algo acá, no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice”, deslindando cualquier especulación sobre el tema.

Estas declaraciones forman parte del adelanto de ‘Esta Noche’, que se emitirá hoy, donde ambas figuras de la música compartirán detalles personales y momentos que marcaron su situación actual.