En la última edición de El Reventonazo de la Chola, se volvió a presentar Dayanita, para responderle a Jorge Benavides. Además, la actriz cómica reveló que se irá de Perú por trabajo y, además, para despejar su mente por todos los problemas mediáticos que está pasando.

“Me he sentido muy mal. En algún momento no quería seguir, quiero irme lejos. Yo no pensaba que todo esto iba a pasar, no pensaba. No quiero que a mi mamá la sigan metiendo en algunos comentarios”, contó entre lágrimas.

Luego continuó con: “me voy por un mes, me voy de viaje. Uno por trabajo y otro por querer olvidar todo lo que estoy pasando”.

Ante estas declaraciones, la Chola Chabuca le dijo a Dayanita que cuando vuelva a Perú, podrían hablar de la posibilidad de trabajar juntas.

