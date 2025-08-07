Deysi Araujo afirmó que John Kelvin y Dalia Durán aún mantienen una relación sentimental. Además, calificó a la modelo cubana como una persona “tóxica”.

“ Ellos nunca han terminado, siempre han estado, pero él es bastante picaflor y Dalia lo sabe. Él me ha dicho que ama a Dalia y que no va a encontrar a ninguna mujer que pueda querer más. Dalia es increíble, pero un poquito tóxica porque sigue ahí pese a todas las cosas que se saben. Ella quiere vivir engañada ”, señaló a Trome.

Es importante mencionar que, recientemente, Dalia Durán celebró su cumpleaños en compañía de John Kelvin, pese a que en el pasado ambos estuvieron involucrados en un caso de violencia que llevó al cantante a la cárcel.

John Kelvin envía emotivo mensaje a Dalia Durán por su cumpleaños: “Sabes que te quiero”

John Kelvin le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a su expareja y madre de sus hijos, Dalia Durán.

La publicación generó reacciones en redes sociales, ya que se da en un contexto marcado por el historial de denuncias por violencia física y psicológica que la cubana interpuso contra el cantante, y que lo llevaron a cumplir una condena en prisión durante varios meses.

Mediante su cuenta de Instagram, el artista compartió el mensaje para la madre de sus hijos.

“Que Dios te derrame mucha salud, y sigas cumpliendo todas tus metas, a pesar de las adversidades, sabes que siempre contarás conmigo”, escribió.

“Eres una mujer fuerte, sabes que te quiero y gracias por darme unos hijos tan hermosos llenos de amor. ¡Feliz cumpleaños gringa bella báilalo!”, añadió.

El gesto del cumbiambero no pasó inadvertido, pues el mensaje fue interpretado por muchos como un posible intento de reconciliación o una muestra de gratitud hacia Dalia Durán.