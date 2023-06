Doña Peta aseguró no rechazar la idea de un posible matrimonio entre el futbolista Paolo Guerrero, y la brasileña Ana Paula Consorte, quienes recientemente tuvieron un hijo.

En una entrevista para ‘América Hoy’, la madre del deportista mencionó cómo ha sido su relación con su nueva nuera tras haber viajado a Argentina para conocer a su último nieto.

“Todo bien, la chica me atendió muy bien. Hemos conversado, pero no me entiende mucho porque ella habla portugués. No nos entendimos mucho, con señas por ahí”, expresó.

Asimismo, Doña Petronila Gonzáles fue cuestionada por si apoyaría un futuro casamiento entre el popular ‘Depredador’ y Consorte.

“No sé, mas adelante. Cuando venga él se lo preguntas, yo no puedo hablar por ellos. Ya tienen un hijito, ojalá ya formen un hogar y estén bien. Para mí sería una felicidad porque mientras él sea feliz yo soy feliz”, señaló.

