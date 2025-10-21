Ed Sheeran anunció oficialmente su regreso al Perú con un esperado concierto en el Estadio Nacional, programado para el 20 de mayo de 2026.

El show forma parte de su nueva gira internacional “LOOP Tour”, que promete una experiencia inmersiva con un renovado formato escénico, nuevos arreglos y un repaso por sus mayores éxitos, junto a canciones de su más reciente álbum Play.

Esta será la primera presentación de Sheeran en el país desde 2017, cuando ofreció un concierto con entradas agotadas. En esta nueva etapa, el cantante británico presenta una propuesta más personal e introspectiva, luego del éxito de su Mathematics Tour, considerada una de las giras más taquilleras de todos los tiempos.

Con más de 120 millones de oyentes mensuales en Spotify y temas icónicos como “Shape of You”, “Perfect” y “Thinking Out Loud”, Ed Sheeran promete ofrecer en Lima una de las noches más memorables del próximo año.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.pe desde S/144. La preventa exclusiva para clientes BBVA se realizará el 23 y 24 de octubre, con un 25% de descuento; mientras que la venta general comenzará el 25 de octubre.