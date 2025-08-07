Edison Flores sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje reflexivo en sus redes sociales sobre la importancia de la inteligencia emocional. La publicación se da un mes después de confirmarse su separación de Ana Siucho, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2019 y tiene dos hijas.

El actual jugador de Universitario de Deportes compartió el último martes un peculiar mensaje enfocado en la importancia de mantener buena energía y en la felicidad que proviene de estar en paz con uno mismo.

“ Y un día te das cuenta (...) que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Qué lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que ‘no’ sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Qué era quedarte en silencio y sentirte bien con eso ”, se lee en el post del integrante de la selección peruana.

Del mismo modo, el atacante de Universitario destacó la calma como un elemento fundamental en la vida, sugiriendo que ha logrado alcanzarla tras su separación de Ana Siucho, quien reside en Estados Unidos junto a sus hijas desde hace algunos meses.

“A brazar más, soltar más. Tener menos cosas, pero más calma. Sentirte libre, aunque no tengas todas las respuestas. Que el lujo más grande era poder elegirte cada día. Y que nada se compara con la tranquilidad de estar en paz contigo ”, finalizó el mensaje.

Edison Flores confirma separación de Ana Siucho: “Estoy separado desde hace unos meses”

El futbolista Edison Flores, jugador de Universitario de Deportes, confirmó públicamente su separación de su aún esposa Ana Siucho luego de semanas de rumores sobre un aparente distanciamiento entre ambos.

El anuncio se realizó la noche del sábado 28 de junio a través de las historias de Instagram del popular ‘Orejitas’, donde señaló que se encuentra separado desde hace algunos meses. “Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás”, expresó el futbolista.

Flores indicó que, a pesar de la ruptura amorosa, continuará trabajando de manera conjunta con Siucho por el bienestar y crianza de sus hijas, enfatizando la importancia de mantener la armonía en este proceso de cambio familiar. “Continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentarios al respecto”, concluyó en su comunicado.

La confirmación de esta separación ocurre luego de que, el pasado 20 de junio, Ana Siucho compartiera una historia en Instagram en la que aparecía en un bar junto a otro hombre, identificado como Elías Brito, quien la sostenía de la cintura, alimentando los rumores de un distanciamiento. El mensaje que acompañó la imagen decía: “Personas extraordinarias que llegan a nuestras vidas sin previo aviso, creando lazos inquebrantables. Aún lo estamos descifrando”.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2019 en una recordada ceremonia multitudinaria en el Estadio Monumental, había compartido públicamente diversos momentos de su vida familiar, siendo una de las relaciones más mediáticas del deporte peruano en los últimos años.

Edison Flores ha solicitado a los medios y a sus seguidores respeto a la privacidad de su familia en este momento personal, evitando emitir mayores comentarios sobre la situación mientras continúa con su carrera deportiva y sus responsabilidades familiares.