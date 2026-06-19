La reconocida agrupación puertorriqueña El Gran Combo de Puerto Rico volverá a presentarse en Lima con un concierto programado para el viernes 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional.

Conocida como “La Universidad de la Salsa”, la orquesta regresa al país luego de una gira internacional y ofrecerá un espectáculo que reunirá algunos de los temas más representativos de su trayectoria musical.

Durante la presentación, el público podrá disfrutar de éxitos como “Me Liberé”, “Trampolín”, “Brujería”, “Un Verano en Nueva York”, “Timbalero”, “Azuquita Pa’l Café” y “La Fiesta de Pilito”, entre otras canciones que han marcado la historia de la salsa.

Los integrantes de la agrupación destacaron el vínculo especial que mantienen con el Perú y señalaron: “Perú forma parte de la historia de El Gran Combo de Puerto Rico. Don Rafael Ithier, quien hoy descansa en paz, siempre nos recordaba el enorme cariño que sentía por este país”. La preventa de entradas se realizará del martes 23 al viernes 26 con un 20 % de descuento mediante cualquier medio de pago.