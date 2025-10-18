La Chola Chabuca se vestirá de gala este sábado para celebrar los 18 años del Reventonazo de la Chola. Ernesto Pimentel agradeció al público por acompañarlo durante casi dos décadas de trayectoria.

“Estoy feliz y agradecido enormemente con el público porque el Reventonazo cumple sus primeros 18 años. En todo este tiempo nos hemos esforzado para darle alegría a las familias peruanas, con una propuesta llena de humor, música y grandes invitados”, señaló.

En esta edición, la Chola Chabuca recibirá a artistas y figuras del entretenimiento como Amaranta, Chechito, Carlos Carlín, Magdyel Ugaz, Mateo Garrido Lecca, Pamela López y Paul Michael, entre otros.

“El éxito del programa es resultado del arduo trabajo de todo el elenco artístico y de producción; quienes semana a semana buscan lo mejor para el público. Contamos con experimentados como Manolo Rojas y Fernando Armas, pero también con muchas figuras jóvenes”, añadió.