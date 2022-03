Karla Tarazona acudió al programa “Amor y Fuego”, acompañada de su esposo Rafael Fernández, para comentar la polémica en torno a su hijo con Christian Domínguez, su expareja.

Como se recuerda, el pequeño hijo de ambos fue mencionado por el cumbiambero luego que este asegurara, durante el programa “América Hoy”, que su exnovia Isabel Acevedo le pidió escoger entre ella y el menor.

En diálogo con el programa conducido por Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la actual pareja de Tarazona tomó la palabra para comentar su actual relación con Domínguez.

Según comentó, ambos mantiene un trato “tranquilo” y “cordial” por el bien de los hijos de la presentadora de televisión.

“Christian recoge al bebé, me saluda ‘hola, ¿Cómo estás?’, todo tranquilo, no tengo ningún problema”, aseguró Fernández. Asimismo, tras ser consultado sobre la anterior expareja de su actual esposa, Leonard León, contestó: “A él no lo he visto, solo cuando me he acercado a la puerta, de allí nunca más, nunca he hablado con él”.

Por otro lado, el empresario también afirmó que Tarazona se encuentra “feliz y aliviada” tras dejar atrás “su pasado” con Domínguez e ignorar los comentarios al respecto.

“La veo liberada, me dice ‘sí, ahora sí me voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio’”, agregó. Sobre ello, el popular ‘Peluchín’ mencionó que “los temas emocionales llegan a hacer daño físico” en las personas que los padecen.