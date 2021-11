Thiago Cunha, exintegrante de Exporto Brasil y chico reality, se encuentra en Chile alejado de la TV peruana. Sin embargo, hace unos días participó del programa “Pecados Digítales”, donde sorprendió al revelar que sufrió de acoso sexual de un hombre.

La conductora del programa, Javiera Contador, le dijo al modelo “si alguna vez ha sido acosado sexualmente”, por lo que Thiago Cunha respondió: “Sí, muchas veces”. Luego le preguntaron cuál fue la situación más incómoda que ha vivido en este contexto.

“Fue en un ambiente que no tenía nada que ver”, comenzó a contar el brasileño y explicó que estas situaciones suelen ocurrir en sus shows de baile.. “(Ahí) uno se ríe y todo bien. Ya me han tocado en la calle… y en Brasil me agarraron”, relató.

Luego, Thiago contó el día que un hombre le tocó las nalgas de una forma irrespetuosa. El exchico reality afirmó que reaccionó y golpeó al sujeto.

“Ahí mi reacción fue un poco distinta. Yo estaba en un carrete y me tocaron de verdad. Me sentía hasta raro en el momento, porque yo al tiro reaccioné sin ver y le pegué fuerte a la persona. Me tocó fuerte el poto, pero me metió la mano de verdad. Ahí reaccioné con fuerza hacia atrás. Le pegué y era un hombre”.