El actor norirlandés Michael Patrick Campbell falleció a los 35 años tras enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en febrero de 2023. Su deceso ocurrió en un hospital de Irlanda del Norte.
La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, quien compartió un mensaje en redes sociales en el que señaló.
“Mick ingresó hace diez días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. “No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”, escribió en un post de Instagram.
Campbell alcanzó reconocimiento por su participación en la serie Game of Thrones, además de intervenir en otras producciones televisivas y teatrales en el Reino Unido.
En el ámbito escénico, destacó por trabajos autobiográficos y por su interpretación de Ricardo III, que le valió reconocimiento de la crítica.
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